Abdugani Kamolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdugani Kamolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdugani Kamolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdugani Kamolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdugani Kamolov 22 Mart 2000 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдугани Камолов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdugani Kamolov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Abdugani Kamolov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdugani Kamolov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdugani Kamolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdugani Kamolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdugani Kamolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdugani Kamolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

1 Ağustos 2020 yılında FK Buxoro

26 Şubat 2021 yılında FK Andijon

11 Ocak 2022 yılında FK Turon

Abdugani Kamolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdugani Kamolov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Abdugani Kamolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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