Abduhamit Abdugheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhamit Abdugheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduhamit Abdugheni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduhamit Abdugheni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduhamit Abdugheni 10 Mart 1998 tarihinde Urumqi, Xinjiang şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿不都海米提·阿不都格尼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduhamit Abdugheni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abduhamit Abdugheni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Abduhamit Abdugheni'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Abduhamit Abdugheni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduhamit Abdugheni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduhamit Abdugheni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduhamit Abdugheni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında XJ T. Leopard

7 Ocak 2018 yılında JS Suning

24 Mart 2021 yılında CZ Mighty Lions

26 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Abduhamit Abdugheni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduhamit Abdugheni şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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