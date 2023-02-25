Abduhelil Osmanjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhelil Osmanjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduhelil Osmanjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduhelil Osmanjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduhelil Osmanjan 24 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿布都合力力·吾斯曼江 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduhelil Osmanjan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Abduhelil Osmanjan'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abduhelil Osmanjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduhelil Osmanjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduhelil Osmanjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduhelil Osmanjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

29 Nisan 2022 yılında HN Star

3 Ağustos 2022 yılında JX Dark Horse

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Abduhelil Osmanjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduhelil Osmanjan şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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