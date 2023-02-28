Abdukholik Kurbonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukholik Kurbonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdukholik Kurbonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdukholik Kurbonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdukholik Kurbonov 9 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдухолик Курбонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdukholik Kurbonov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdukholik Kurbonov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdukholik Kurbonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdukholik Kurbonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdukholik Kurbonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdukholik Kurbonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Xorazm FС

19 Ocak 2022 yılında Shurtan

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Abdukholik Kurbonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdukholik Kurbonov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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