Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdukodir Khusanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdukodir Khusanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdukodir Khusanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdukodir Khusanov 29 Şubat 2004 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdukodir Khusanov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdukodir Khusanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Group LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Abdukodir Khusanov'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdukodir Khusanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdukodir Khusanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdukodir Khusanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdukodir Khusanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2022 yılında Energetik-BGU

Abdukodir Khusanov kimdir

Abdukodir Khusanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdukodir Khusanov şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdukodir Khusanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdukodir Khusanov nereli

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