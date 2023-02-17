Abdul Arshad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Arshad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Arshad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Arshad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Arshad 26 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Pakistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Samad Shahzad Arshad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Arshad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdul Arshad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Arshad'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdul Arshad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Arshad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Arshad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Arshad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında B.93 U19

11 Şubat 2022 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2022 yılında HB Köge

Abdul Arshad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Arshad şuan HB Köge takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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