Abdul Aziz İssah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Aziz İssah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Aziz İssah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Aziz İssah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Aziz İssah 20 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Aziz İssah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdul Aziz İssah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Aziz İssah'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Aziz İssah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Aziz İssah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Aziz İssah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Aziz İssah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Aziz İssah şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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