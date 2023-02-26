Abdul Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Bashiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdul Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdul Bashiru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdul Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Bashiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdul Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Bashiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Bashiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Bashiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Bashiru 17 Nisan 1992 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Hamidu Bashiru şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Bashiru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Abdul Bashiru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abdul Bashiru'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Bashiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Bashiru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdul Bashiru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Bashiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Dreams FC

13 Ocak 2017 yılında Bechem United

30 Haziran 2017 yılında Dreams FC

1 Temmuz 2017 yılında FC Prishtina

14 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Aralık 2019 yılında Dreams FC

1 Ekim 2020 yılında Ashanti Gold

1 Ekim 2021 yılında Great Olympics

Abdul Bashiru kimdir

Abdul Bashiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Bashiru şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Abdul Bashiru nereli

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