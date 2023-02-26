Abdul Fatawu Sayibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Fatawu Sayibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Fatawu Sayibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Fatawu Sayibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Fatawu Sayibu 2 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Fatawu Sayibu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Fatawu Sayibu'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Fatawu Sayibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Fatawu Sayibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Fatawu Sayibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Fatawu Sayibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Fatawu Sayibu şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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