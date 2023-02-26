Abdul Gafaru Sibidow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Gafaru Sibidow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Gafaru Sibidow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Gafaru Sibidow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Gafaru Sibidow 24 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Gafaru Sibidow Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Gafaru Sibidow'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Gafaru Sibidow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Gafaru Sibidow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Gafaru Sibidow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Gafaru Sibidow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Gafaru Sibidow şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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