Abdul Ghanniyyu Suleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Ghanniyyu Suleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Ghanniyyu Suleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Ghanniyyu Suleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Ghanniyyu Suleman 23 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Ghanniyyu Suleman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Ghanniyyu Suleman'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Ghanniyyu Suleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Ghanniyyu Suleman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Ghanniyyu Suleman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Ghanniyyu Suleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Ghanniyyu Suleman şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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