Abdul Halik Hudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Halik Hudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Halik Hudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Halik Hudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Halik Hudu 19 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Halik Hudu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. Abdul Halik Hudu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Halik Hudu'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdul Halik Hudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdul Halik Hudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Halik Hudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Halik Hudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2016 yılında Inter Allies

26 Mart 2018 yılında Hammarby

1 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

1 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

28 Temmuz 2020 yılında Hammarby

29 Temmuz 2020 yılında GIF Sundsvall

31 Aralık 2020 yılında Hammarby

16 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

28 Mart 2022 yılında AFC Eskilstuna

Abdul Halik Hudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Halik Hudu şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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