Abdul Jalil Tajudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Jalil Tajudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Jalil Tajudeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Jalil Tajudeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Jalil Tajudeen 7 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Jalil Tajudeen Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Jalil Tajudeen'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Jalil Tajudeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Jalil Tajudeen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Jalil Tajudeen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Jalil Tajudeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Jalil Tajudeen şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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