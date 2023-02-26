Abdul Jalilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Jalilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Jalilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Jalilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Jalilu 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Jalilu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Jalilu'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Jalilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Jalilu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Jalilu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Jalilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Jalilu şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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