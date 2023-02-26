Abdul Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Karim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Karim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Karim 1 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Karim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Karim'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Karim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Karim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Karim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Karim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Karim şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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