Abdul Latif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Latif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Latif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Latif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Latif 30 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Latif Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Latif'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Latif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Latif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Latif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Latif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Latif şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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