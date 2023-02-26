Abdul Manaf Umar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Manaf Umar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Manaf Umar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Manaf Umar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Manaf Umar 10 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Manaf Umar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Manaf Umar'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Manaf Umar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Manaf Umar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Manaf Umar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Manaf Umar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Real Tamale

Abdul Manaf Umar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Manaf Umar şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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