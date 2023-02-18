Abdul Muiz Abdul Majeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Muiz Abdul Majeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Muiz Abdul Majeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Muiz Abdul Majeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Muiz Abdul Majeed 10 Aralık 2001 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Muiz Abdul Majeed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Abdul Muiz Abdul Majeed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Muiz Abdul Majeed'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdul Muiz Abdul Majeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Muiz Abdul Majeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Muiz Abdul Majeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Muiz Abdul Majeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Graficar

14 Ağu 2022 yılında Metalac

Abdul Muiz Abdul Majeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Muiz Abdul Majeed şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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