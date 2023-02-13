Abdul Mumin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Mumin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Mumin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Mumin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Mumin 6 Haziran 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Gana,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdul Mumin Suleman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Mumin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HC yapmaktadır. Abdul Mumin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Mumin'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdul Mumin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/abdul_mumin30

http://www.instagram.com/abdulmumin.suleman/

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Abdul Mumin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdul Mumin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdul Mumin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Mumin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2017 yılında Nordsjaelland

23 Ocak 2018 yılında HB Köge

30 Haziran 2018 yılında Nordsjaelland

15 Ağu 2020 yılında Vit. Guimarães

1 Eylül 2022 yılında Rayo Vallecano

Abdul Mumin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Mumin şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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