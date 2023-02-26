Abdul Nasiru Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Nasiru Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Nasiru Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Nasiru Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Nasiru Mohammed 20 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Nasiru Mohammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Nasiru Mohammed'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Nasiru Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Nasiru Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Nasiru Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Nasiru Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Nasiru Mohammed şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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