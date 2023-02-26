Abdul Raman Yaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Raman Yaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Raman Yaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Raman Yaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Raman Yaya 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Raman Yaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Raman Yaya'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Raman Yaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Raman Yaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Raman Yaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Raman Yaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Raman Yaya şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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