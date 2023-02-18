Abdul Rashid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rashid Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdul Rashid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdul Rashid Fuseini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdul Rashid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rashid Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Rashid Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Rashid Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Rashid Fuseini 11 Kasım 2003 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Rashid Fuseini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cap10 yapmaktadır. Abdul Rashid Fuseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Rashid Fuseini'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdul Rashid Fuseiniboyu ve yaşı kaç

Abdul Rashid Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Rashid Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdul Rashid Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Rashid Fuseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Shooting Stars

9 Eylül 2022 yılında FK TSC

Abdul Rashid Fuseini kimdir

Abdul Rashid Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Rashid Fuseini şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Abdul Rashid Fuseini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdul Rashid Fuseini nereli

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