Abdul Rauf Sulemana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rauf Sulemana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Rauf Sulemana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Rauf Sulemana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Rauf Sulemana 11 Aralık 2000 tarihinde Techiman şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Rauf Sulemana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdul Rauf Sulemana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Rauf Sulemana'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Rauf Sulemana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Rauf Sulemana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdul Rauf Sulemana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Rauf Sulemana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Nordsjaelland

31 Ağu 2022 yılında Akademisk BK

31 Aralık 2022 yılında Nordsjaelland

Abdul Rauf Sulemana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Rauf Sulemana şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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