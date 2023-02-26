Abdul Razak Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Razak Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Razak Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Razak Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Razak Ahmed 7 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Razak Ahmed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Razak Ahmed'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Razak Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Razak Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Razak Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Razak Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Razak Ahmed şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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