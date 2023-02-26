Abdul Razak Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Razak Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Razak Seidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Razak Seidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Razak Seidu 13 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Razak Seidu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Razak Seidu'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Razak Seidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Razak Seidu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Razak Seidu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Razak Seidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Razak Seidu şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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