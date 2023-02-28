Abdul Wahid Binate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Wahid Binate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Wahid Binate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Wahid Binate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Wahid Binate 24 Ocak 2003 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Wahid Binate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Abdul Wahid Binate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Wahid Binate'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdul Wahid Binate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Wahid Binate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Wahid Binate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Wahid Binate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Pacific FC

Abdul Wahid Binate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Wahid Binate şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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