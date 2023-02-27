Abdulah Oyekanmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulah Oyekanmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulah Oyekanmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulah Oyekanmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulah Oyekanmi 25 Haziran 2003 tarihinde Ikorodu şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulah Oyekanmi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulah Oyekanmi'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulah Oyekanmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulah Oyekanmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulah Oyekanmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulah Oyekanmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulah Oyekanmi şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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