Abdulai İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulai İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulai İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulai İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulai İbrahim 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulai İbrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulai İbrahim'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulai İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulai İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulai İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulai İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulai İbrahim şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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