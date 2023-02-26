Abdulai Zuberu Sulemana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulai Zuberu Sulemana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulai Zuberu Sulemana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulai Zuberu Sulemana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulai Zuberu Sulemana 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulai Zuberu Sulemana Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulai Zuberu Sulemana'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulai Zuberu Sulemana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulai Zuberu Sulemana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulai Zuberu Sulemana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulai Zuberu Sulemana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulai Zuberu Sulemana şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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