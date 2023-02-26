Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulakh Khaybulaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulakh Khaybulaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulakh Khaybulaev 19 Ağustos 2001 tarihinde Khasavyurt, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulax Tilovur oğlu Xaybulayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulakh Khaybulaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Abdulakh Khaybulaev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulakh Khaybulaev'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulakh Khaybulaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulakh Khaybulaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulakh Khaybulaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulakh Khaybulaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabah U19

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

1 Eylül 2021 yılında Sabah FK

28 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2023 yılında Sabah FK

Abdulakh Khaybulaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulakh Khaybulaev şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdulakh Khaybulaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Anzhi Makhachkala

Azerbaycan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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