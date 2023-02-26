Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulakh Khaybulaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulakh Khaybulaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulakh Khaybulaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulakh Khaybulaev 19 Ağustos 2001 tarihinde Khasavyurt, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulax Tilovur oğlu Xaybulayev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulakh Khaybulaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Abdulakh Khaybulaev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulakh Khaybulaev'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulakh Khaybulaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulakh Khaybulaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulakh Khaybulaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulakh Khaybulaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabah U19

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

1 Eylül 2021 yılında Sabah FK

28 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2023 yılında Sabah FK

Abdulakh Khaybulaev kimdir

Abdulakh Khaybulaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulakh Khaybulaev şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anzhi Makhachkala

Abdulakh Khaybulaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdulakh Khaybulaev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Giorgi Chkhetiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Chkhetiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Chkhetiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Chkhetiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artjom Skinjov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Skinjov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artjom Skinjov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Skinjov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Salukvadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Salukvadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Salukvadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Salukvadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kulinits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulinits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kulinits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulinits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi