Abdulaziz Khaled Khalafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Khaled Khalafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Khaled Khalafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulaziz Khaled Khalafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulaziz Khaled Khalafi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulaziz Khaled Khalafi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Khaled Khalafi'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulaziz Khaled Khalafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulaziz Khaled Khalafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulaziz Khaled Khalafi şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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