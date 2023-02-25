Abdulaziz Laval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Laval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Laval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Laval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Laval 20 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Laval Abdulaziz Abidemi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Laval Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Laval'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Laval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tete_lawal/

Abdulaziz Laval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Laval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Laval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Laval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Naftan II

1 Temmuz 2015 yılında Naftan

20 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Abdulaziz Laval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Laval şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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