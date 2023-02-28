Abdulaziz Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Yusupov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Yusupov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Yusupov 5 Ocak 1993 tarihinde Denov şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдулазиз Хайрулла оглы Юсупов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Yusupov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Abdulaziz Yusupov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Yusupov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Yusupov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Yusupov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Yusupov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Yusupov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2016 yılında Kokand 1912

1 Mart 2017 yılında Zementchi

11 Şubat 2018 yılında Neftchi

1 Ocak 2019 yılında Surkhon

1 Ocak 2020 yılında Loko Tashkent

26 Ocak 2021 yılında Neftchi

30 Temmuz 2021 yılında Surkhon

Abdulaziz Yusupov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Yusupov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Yusupov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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