Abdulazizkhon Abdurashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulazizkhon Abdurashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulazizkhon Abdurashidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulazizkhon Abdurashidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulazizkhon Abdurashidov 10 Temmuz 2000 tarihinde Kokand şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдулазизхон Абдурашидов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulazizkhon Abdurashidov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulazizkhon Abdurashidov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulazizkhon Abdurashidov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulazizkhon Abdurashidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulazizkhon Abdurashidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulazizkhon Abdurashidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulazizkhon Abdurashidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulazizkhon Abdurashidov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Abdulazizkhon Abdurashidov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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