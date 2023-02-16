Abdulbedi Kilicer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulbedi Kilicer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulbedi Kilicer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulbedi Kilicer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulbedi Kilicer 1 Ocak 2002 tarihinde Siirt şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdülbedi Kılıçer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulbedi Kilicer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Market yapmaktadır. Abdulbedi Kilicer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulbedi Kilicer'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulbedi Kilicer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulbedi Kilicer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulbedi Kilicer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulbedi Kilicer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

10 Eylül 2020 yılında Siirt İÖİ

12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında GAK FK

27 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Abdulbedi Kilicer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulbedi Kilicer şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Siirt Spor Lisesi Spor (2014-2016), Siirt Kartalspor (2016-2019), Trabzonspor (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.