Abdulgafar Opeyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulgafar Opeyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulgafar Opeyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulgafar Opeyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulgafar Opeyemi 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulgafar Opeyemi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulgafar Opeyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulgafar Opeyemi'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulgafar Opeyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulgafar Opeyemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulgafar Opeyemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulgafar Opeyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Abdulgafar Opeyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulgafar Opeyemi şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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