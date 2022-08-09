Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?

Türkiye'nin hidrokarban arama çalışmaları için filosuna kattığı Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yapacağı yere uğurlandı. Bu kapsamda vatandaşlar geminin özelliklerini merak ediyorlar. Peki Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin attığı önemli adımlardan biri olan sondaj gemisi filosu büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayacak olan 4.gemisi Abdülhamid Han, Mersin'de düzenlenen törenin ardından görev yerine uğurlandı. Bu kapsamda geminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER? NEREDE GÖREV YAPACAK? NE ARIYOR?

Türkiye'nin 7.nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, hidrokarbon arayacak. Sondaj gemisi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkarken teknik açıdan en donanımlı gemi olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine güç katması beklenen gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapma gücüne sahip olmasıyla dikkat çekerken, 200 mürettebatın gemide çalışabileceği kaydedildi.

Ayrıca dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han'ın 62 bin groston ağırlığında bir gemi olduğu kaydedildi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri neler? Nerede görev yapacak? Ne arıyor?

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