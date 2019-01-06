Abdülhamit Gül: Yargıda yeni bir dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında çok önemli açıklamalarda bulundu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kanal 7'de Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yargı ve adalet mekanizması yüzyıllardır reforma ihtiyaç duymuştur. Türkiye'de de belli dönemlerde belli güçler yargıyı aparat olarak kullanmak istediler. Yargı bir kesmin aparat olarak kullanacağı bir alan değil. Yargı ideolojik olarak kullanıldı. Darbeler oldu. Darbeleri meşru sayan yargı oldu. Son zamanlarda da FETÖ'nün tahribatına şahit olduk. Devleti ele geçirmek için neler yapıldığını gördük. 17 - 25 Aralık darbesi sonrası FETÖ'cüler tasfiye edildi. Şu anda yargı Türk milleti adına karar veriyor. Yargıya güveni arttırmaya yönelik bir dönem var. FETÖ'cüler tam olarak bitti diyemeyiz. Bunu diğer kurumlarda da söyleyebiliriz.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI

Milletin bağrından çıkan herkesi aldık. FETÖ'cüler sadece kendi adamlarını almışlardı. Hem de soruları çalarak yaptılar. AK Parti kimse arasında bu konuda ayrımcılık yapmadı. Yargı kimsenin tekelinde olacak bir şey değil. Yargı tuzdur ve bu tuzu herkes kullanır. Bu konuda en hassas kişi sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bazı eksikler var. Bu görev de bize ait. Yazılı sınavda puan çıtasını 70 puana çekmeyi planlıyoruz. Sözlü sınavda 1. Sınıf hakimlerimiz mülakat yapıyor. Hiçbir ideolojik yaklaşım biçimimiz yok.

ABD'Lİ SAVCI VE FBI YETKİLİLERİN ZİYARETİ

İki ülke arasında adli yardımlaşma var. Bazı konularda karşılıklı ihtiyaç oluyor. Bunun üzerine adli yardımlaşma üzerine ABD'li heyet geldi. ABD'nin yaptığı soruşturma gizli. Türkiye üzerine düşen vazifesini yaptı.

11 MİLYONLUK DOSYA VAR

Yargıdan 11 milyon dosya var. Bunlar hakim ve savcılarımızın önünde. Misal bir dava açılıyor. 150 gün veriliyor. Bu hedef süredir. Artık vatandaş davasının ne kadar süreceği bilgisi tebliğ ediliyor. Her sorun çözüldükçe elbet yeni sorunlar çıkacak ama biz yargıdaki reformu bir an önce tamamlamak istiyoruz.

YARGIYA GÜVEN ARTIYOR MU?

Genel itibariyle yargıya güven her yıl sorulan bir soru. Yolu adliyeden geçen insanla, hiç uğramamış biri elbette farklı cevaplar verecek. Yargı şu anda hala en çok güvenilir kurumlar arasında. Yargıda reformun amacı: Güven veren adalet. İddia edildiği gibi yargı güvenilmez sözü tamamen muhalefetin sadece muhalefet olsun diye söylediği sözler. Tutukluluk sürelerinin kısaltılması yönünde ciddi çalışmalar yapıyoruz.

SON 5 YIL İNANILMAZ BİR DÖNEM OLDU

Türkiye 4-5 yıldır hararetli bir dönem yaşadık. Türkiye dış borcunu sıfırlamış, enflasyonu tek hanelere indirdikten sonra bu birilerini rahatsız etti. 2013 Mayıs'ından 15 Temmuz'a kadar bir çok olay yaşadık. Türkiye'nin etrafında yaşanan olaylar ortada. OHAL dönemi de sona erdi. AK Parti iktidara gelir gelmez OHAL'i kaldırdı. Kurumlar kapasitelerini arttırmış olarak normalleşen ve kendi mekanizmasını işletecek düzeydedir.

Düşünce özgürlüğü kavramı terör örgütünü kapsamaz.

32 BİN KİŞİ İFTİRAYA UĞRADI

FETÖ'yle mücadele anlamında hem güvenlik hem yargı mensupları zorluk yaşadı. Çünkü kripto bir örgüt. Bu süreçte tabi ki, iftiralarda bulundu. Bu süreçte gerçek FETÖ'cüler yargı önüne çıkarıldı. Elinde pazar poşetiyle teyze gözaltına alınıp, elinde silahıyla gerçek FETÖ'cüyü aklarsak tabi ki olmaz. Biz bağımsız bir heyet kurduk. Bu iftirayı atan genellikle isimsiz oluyor. Yaşla kuru birbirinden ayrılacak. Hak edenin hak ettiği cezayı alacak.

AF KONUSU

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları nettir. Bizim bu tür bir çalışması yok. Bizim yaptığımız hazırlık şu: İnfaz meselesi sistemi. Bazı konularda infazın azaltılması veya çoğaltılması söz konusu. Kanunu Meclis çıkartıyor. Siyasetin gündemin de bu çalışma olmalı mı olmamalı mı? Toplum ihtiyacın durumuna göre bazı şeyleri belirleyeceğiz. Elektronik kelepçe, modern infaz tarzlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.