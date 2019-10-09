Abdulkadir Aksu’dan MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar’a ziyaret

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eşinin Mardinli olması sebebiyle Mardin'e karşı özel bir ilgisi ve sevgisinin olduğunu belirten Aksu, Prof. Dr. Özcoşar'ın Artuklu Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının üniversite ve şehir için bir şans olduğunu belirterek, üniversiteye destek için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Mardin ve bölge tarihi üzerine süren sohbetin ardından Rektör Özcoşar, Abdulkadir Aksu'ya ziyaretin anısına üniversite logosunun işlendiği bir plaket takdim etti.

Kaynak: İHA