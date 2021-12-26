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Abdulkadir Çakır kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Çaykur Rizespor eski başkanı Abdulkadir Çakır’ın vefat ettiğinin öğrenilmesinin ardından hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Peki Abdulkadir Çakır kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Abdulkadir Çakır kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Bugün alınan üzücü habere göre Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un eski Başkanı Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine hayatı ve ölüm nedeni merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Abdulkadir Çakır kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt verdik...

ABDULKADİR ÇAKIR KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un eski Başkanı Abdülkadir Çakır hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çakır, 2007-2009 arasında Rizespor'da başkanlık görevini yürütmüştü.
Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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