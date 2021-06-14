Abdulkadir Dursun kimdir? Müge Anlı Abdulkadir Dursun bulundu mu? Abdulkadir Dursun öldürüldü mü, kim öldürdü?

Müge Anlı ve ekibi bu kez Abdulkadir Dursun için harekete geçti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez şüpheli kayıp Abdulkadir Dursun aranıyor. Peki Abdulkadir Dursun kimdir? Aydos Ormanına giden Dursun'a ne oldu? Detaylar haberimizde...

ABDULKADİR DURSUN KİMDİR?

Abdulkadir Dursun, 27 yaşındaydı. 6 Haziran tarihinde Sultanbeyli'deki Aydos Ormanına giden genç adam sırra kadem bastı.

ABDULKADİR DURSUN BULUNDU MU?

Kaybolmadan bir süre önce polislik sınavına giren Abdulkadir Dursun'un sınavdan geçemediği ve etrafındakilere de borcu olduğu öğrenildi.

ABDULKADİR DURSUN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

21 gün sonra acı haber geldi. Abdulkadir Dursun'un acı sonu... Aydos ormanında ağaca asılı halde bulundu. Müge Anlı, cesedin yanında bir de not bulunduğunu söyledi. Anlı, notta, ''Her yere başvurdum, kimse yardımcı olmadı'' yazdığını söyledi.