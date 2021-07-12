Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu| M. Gladbach genç oyuncuya talip oldu

Başkan Ahmet Ağaoğlu genç oyuncuları Abdülkadir Ömür için geçtiğimiz yıllarda Manchester City'den 23 milyon Euro teklif geldiğini ancak satmadığı için pişman olduğunu ifade etmişti. Genç oyuncu son sezonlarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı form düşüşü yaşadı ve transfer piyasasındaki değeri de azaldı. Ancak son gelen bilgiye göre Alman takımı Gladbach Abdülkadir'e kancayı taktı.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın Abdülkadir Ömür için fiyat yoklaması yaptığı ve Trabzonspor'a oyuncunun durumunu sorduğu ifade edildi. Bordo mavililer, Gladbach'a 15 milyon Euro istediğini söyledi. Mönchengladbach'ın genç oyuncu için teklif yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.