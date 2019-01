Abdülkadir Ömür: "Elimiz kolumuz bağlı, kulüp kal der kalırız"

"Burada olmak hayalimizdi"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Teklifler ve görüşmeler kulübümüzün konuşacağı şeyler. Başkanımızla ilişkiler devam ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, kulüp kal der kalırız. Önümüzde çok kritik bir Medipol Başakşehir maçı var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor'un iki önemli ismi kaptan Jose Sosa ve genç futbolcu Abdülkadir Ömür takımın kamp yatığı otelde basın toplantısı düzenledi.

SOSA: "ABDÜLKADİR GİBİ OYUNCULARIN BURADA OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa yaptığı açıklamada, "Umarım sizin için de bizim için de başarıyla geçen bir yıl olur. Her arkadaşım gibi kaptan olarak burada olmak için antrenmana çıkamasamda arkadaşlarımı yardım olmak için buradayım. Kaptanlığın vermiş olduğu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Abdülkadir gibi genç oyuncuların olması bizi mutlu ediyor. Onları bizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Abdülkadir'in burada olması onlar için bir örnek. Onun varlığı arkadaşlarını etkiliyor. Onun varlığı arkadaşları için çok önemli" diye konuştu.

"HOCANIZIN SİZE BU GÖREVİ VERMESİ MUTLULUK VERİCİ"

Sosa, teknik direktör Ünal Karaman hakkında yaptığı açıklamada ise, "Hocamızla ilgili ise; formasını giydiği bir takımda hayalini gerçekleştirmiş oluyor. Ben de bunu yaşamak isterim. Böyle bir camiada kaptan olmak, hocanızın size bu görevi vermesi sizi mutlu eden bir durum. Profesyonel biri olarak takıma yardımcı olmaya çalıyoruz. Burada güç depolayarak ikinci yarıya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKADİR'İN DURUMUNDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Sosa, "Abdülkadir'in durumdan dolayı çok mutluyum" diyerek, "Büyük potansiyel, iyi yerlere gelecek. Dikkat edilmesi gereken, kendisine gelen, gelebilen teklifler hakkında dikkatli olması gerek. Elinden gelenin en iyisi yapamaya çalışan iyi bir oyuncu. Aklına farklı fikirler sokamaya dikkat etmeliyiz .Yönetim gerekli şeyleri onun hakkında düşünüyor. Futbolda gün gün bakmanız gerekiyor. Şu an ne yaparsanız, gelecekte karşılığı alırsın umarım" dedi.

"DÖNÜŞÜM HAKKINDA TARİH VERMEK DOĞRU DEĞİL"

Sakatlığı hakkında da bilgi veren Sosa, "Tam bir tarih vermek doğru değil. Gün gün bakıyoruz. Fazladan da tedavi yapmaya çalışıyoruz en kısa zamanda dönmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"KAPTAN OLMADAN ÖNCE DE ELİMDEN GELENİ YAPIYORDUM"

Sosa, kaptanlık dönenminden önce de elinden geleni yaptığına vurgu yaparak, "Önce ya da sonra nitelendirmek yanlış olabilir. Kaptan olmadan önce de elimden geleni yapıyordum ama şu an daha çok sorumluluk yüklüyor. Farklı nedenlerden ötürü geçen sezon farklı sorunlar çıkmasında olayı adaptasyon sorunu yaşadım. Her maç daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geliş zamanında sorunlar yaşandı. Her zaman saygı göstermeye çalışıyorum. Geçen yıldan iyi bir sezon olmasına çalışıyorum. Umarım sakatlıksız ve başarılarla dolu bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

"OLCAY HAKKINDA FİKİR BELİRTMEM DOĞRU DEĞİL"

Sosa, kadro dışı bırakılan ve kampa dahil edilmeyen Olcay Şahan için de, "Bu durumu çok takip edemedim. Trabzon'a gelmeden önce beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda beraber oynadık ama güncel durumla ilgili yok. Kulübün tek ekibimizin bir kararı var. Burak ve Onur konusunda olduğu gibi bizim fikir belirtme durumumuz yok. Bunu hakkında fikir belirtmem doğru değil" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosa, takıma elinden geldiğince yardımcı olduğunu dile getirerek, "Aslında geçmiş yılları konuşmanın gereği yok. Bu sene doğal pozisyonum orta sahada oynuyorum. Bu yıl böyle yardımcı olmam gerekiyordu ve oluyorum. Oyun kurma, yön değiştirme bu pozisyonun sırtında olan tehlikeli pozisyondur. Elimden gelen en iyi şekilde takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takıma nasıl faydalı olabiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

"SOSYAL MEDYA OLUMLU DA OLUMSUZ DA ETKİLİYOR"

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Sosa, sosyal medya ile ilgili ise, "Sosyal medyada geçen sezon gerçek olmayan şeyler yazıldı. Ailemin Trabzon'da yaşamak istemediği gibi şeyler yazılıyordu. Beni tanıyan insanlar böyle yapmayacağımızı bilir. Bizi tanıyanlar neyin gerçek olacağını bilir. Sosyal medyadan çok mesaj alıyoruz. Sosyal medya insanların düşüncelerinin değişebileceği bir ortam. Olumsuz haberlere daha çok inanıyorlar. Görüşler değişebiliyor. Ailemi düşünmek zorundayım ve onlarla zaman geçirmek zorundayım. Sosyal medya olumlu da olumsuz da etkiliyor" açıklamasını yaptı.

ÖMÜR: "BURADA OLMAK HAYALİMİZDİ"

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ise takımdaki genç oyuncuların varlığıyla ilgili olarak, "Çok mutluluk verici bizim hayalimizdi. Ortak arkadaşlarımızın burada olması Trabzonspor için önemli. Burada diğer genç oyuncularla yaşıt sayılırız. 3 yıldır A Takımdayım. Yusuf ağabey, Kamil ağabey bize yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bir çoğu burada kalır elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HAYALİM "BURADA BAŞARILI OLARAK AVRUPA'YA GİTMEK"

Uzun vadeli plan yapmadığını, önceliğinin Trabzonspor'un başarısı olduğunu söyleyen Ömür, "Bu soru bana A Takıma çıktıkça soruluyor. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı etmeden Avrupa'ya gitmek istemiyorum. Öncelik Trabzonspor. Ben de umarım Avrupa'da oynarım. Iniesta'yı örnek alıyorum. Kimseyle tartışmayan bir karakter olarak onu örnek alıyorum Oyun stili olarak Messi'ye benzetiliyor olmak güzel, o dünyanın en iyi futbolcusu. İnşallah ona benzetilmeye layık olabilirim. Hayalim burada başarılı olarak Avrupa'ya gitmek" açıklamasını yaptı.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI, KULÜP KAL DER KALIRIZ"

İsminin İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile anılması hakkında ise Abdülkadir, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Teklifler ve görüşmeler kulübümüzün konuşacağı şeyler. Başkanımızla ilişkiler devam ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, kulüp kal der kalırız. Önümüzde çok kritik bir Medipol Başakşehir maçı var" şeklinde konuştu.

"BURAK YILMAZ'IN GİDİŞİ TRABZONSPOR İÇİN HAYIRLI OLDU"

Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz ile ilgili de, "Burak ağabeyle birlikte birlikte iyi bir ilişkimiz var. Gidişi Trabzonspor için hayırlı oldu. Saha dışında konuşur ederiz. İşimiz gereği sahada elimizden geleni yaparız biz dışarıda görüşmeye devam ederiz" dedi.

"SAHADA İZLEYENLERE ZEVK VERİYORUZ"

Abdülkadir, "Kamp devam ediyor. Lig maçımızdan önce Balıkesir Baltok maçımız var. Kupada final hedefleyen bir takımız" diyerek, "Maç maç devam ediyoruz. Balıkesir karşısında iyi bir skor alarak 2'nci maça daha rahat çıkmak istiyoruz. Başakehir 1'inci sırada ve 6 puanlık fark var. Sosa ve diğer tecrübeli ağabeylerimiz bize tecrübelerini aktarıyor. Elimizden geleni sahada yapıyoruz. Sahada sonuç almaya başladık. Sahada zevk veriyoruz. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır ve hazırlanıp en iyi şekilde sahaya çıkacağız" diye konuştu.

"TARAFTAR BİZE GÜVENSİN"

Ömür, Trabzonspor'un alt yapı oyuncularına görev vermesi ve bu sayının sürekli artmasıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe maçından sonrada Uğurcan ağabey, Yusuf ağabey ve ben birlikte alt yapıdan gelen oyuncular olarak yayına çıkmıştık ve Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırız demiştik. İnişli çıkışlı zamanlar olur ama biz Trabzonspor'u bir yerlere getireceğiz. 16 yaşında A takıma çıkmıştım. Alt yapıda deplasmana gittiğimizde nasılsa bugün de aramız aynı şekilde. Ağabeylik yapmak haddime değil, arkadaşlık ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Alt yapıdan 19 oyuncuyla kampa getirmek kolay değil. Trabzonspor bunu yaptı. Taraftar bize güvensin. Trabzon'un çocukları öyledir. Mücadeleden kaçmaz, kaybetmeyi kabul etmeyen bir ruha sahibiz. 4 futbolcunun sahada olası onları mutlu ediyor, onların güvenini boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SAĞ KANATTA DAHA İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Abdülkadir, oynadığı mevkilerle ilgili de şunları söyledi:

"Mevki seçme şansımız yok. Nasıl görev verilirse onun hakkını veririz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ açıkta bu yıl oynadım ve orada biraz daha iyi olduğumu düşünüyorum."

Abdülkadir Ömür, ilk yarının en güzel golüne Sosa'nın Fenerbahçe ağlarına gönderdiği şutu söylerken, Sosa ise Rodellaga'nın Kasımpaşa ağlarını havalandırdığı röveşata golü için "İzlemek çok keyifliydi" dedi.

Öte yandan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da salonda basın toplantısını baştan sona takip etti.

