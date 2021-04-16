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  4. Abdülkadir Ömür, sakatlığının ardından sahalara dönüyor

Abdülkadir Ömür, sakatlığının ardından sahalara dönüyor

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçında kadroda olmayı umduğunu belirterek, "Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım" dedi.

Abdülkadir Ömür, sakatlığının ardından sahalara dönüyor

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçı ile tekrar kadroda olmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takımla bir süre önce tekrar antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki oyuncunu için Karadeniz ekibinden "10'un geri dönüş hikayesi" başlığıyla bir video hazırlandı.

FUTBOLU VE ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Sakatlığında sonra her gün 3-4 saatlik bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Abdülkadir, "Daha erken dönebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Futbolu ve takım arkadaşlarıyla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hatayspor maçında kadroda olmayı umduğunu kaydeden yetenekli futbolcu, "Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım. Şimdi çalışmanın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık. Şimdi de takıma adaptasyon sürecim var. İnşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma bulabilirim" cümlelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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