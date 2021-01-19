19 Ocak Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir?Çukur dizisine giren yeni maskeli adam kim? | Çukur dizisindeki maskeli Kemal mi?MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık olayı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdıİçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldiAmerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten ölenlerin sayısı 408 bini geçtiSon Dakika Haberi: G.Saray'dan Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklamaSurvivor Duygu sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Survivor Duygu diskalifiye olacak mı?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir?

Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir?

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür maç sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir? İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir?

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür maç sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? |  Abdülkadir Ömür kimdir? İşte ayrıntılar...

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLIK MI GEÇİRDİ?

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner’in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAĞLIK DURUMU NASIL?

bdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileği hemen sargıya alındı. Oyuncunun sağ ayak bileği dış dokusunda şiddetli ağrısının bulunduğu ve tamamlanacak ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlığı sonrasında sedyeyle oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün durumu ciddi, MR için hastaneye götürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Futbol otoriteleri tarafından oyun zekası, top tekniği ve temposu mükemmel bulunan Abdülkadir Ömür, kısa sürede Türkiye'nin gelecek vaadeden yıldızları arasına girdi.

Abdülkadir Ömür'ün detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Abdülkadir Ömür kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Abdülkadir Ömür kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT