Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür maç sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Abdülkadir Ömür sakatlık mı geçirdi? | Sağlık durumu nasıl? | Abdülkadir Ömür kimdir? İşte ayrıntılar...

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLIK MI GEÇİRDİ?

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner’in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAĞLIK DURUMU NASIL?

bdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileği hemen sargıya alındı. Oyuncunun sağ ayak bileği dış dokusunda şiddetli ağrısının bulunduğu ve tamamlanacak ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlığı sonrasında sedyeyle oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün durumu ciddi, MR için hastaneye götürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Futbol otoriteleri tarafından oyun zekası, top tekniği ve temposu mükemmel bulunan Abdülkadir Ömür, kısa sürede Türkiye'nin gelecek vaadeden yıldızları arasına girdi.

Abdülkadir Ömür'ün detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Abdülkadir Ömür kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?