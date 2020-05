Abdülkadir Ömür: "Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımda oynama hayalini kısa sürede gerçekleştirdiğini, şimdi ise şampiyonluk yaşamayı çok istediğini söyledi.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bir çok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine röportaj verdi.

Hayal kurmayı ve bu hayallerinin gerçekleşmesi için çalışmayı seven birisi olduğunu belirten oyuncu, "En büyük hayalim de Trabzonspor'da forma giymekti. Bunu kısa süre içerisinde gerçekleştirdiğim için ayrıca çok mutluyum. Son olarak da Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamayı çok istediğimi vurgulamak istiyorum. Barcelona Kulübü'nün hayranıyım. Bu nedenle yapılan bu yakıştırmalar beni mutlu ediyor. Oyuncularından oyun sistemlerine kadar çok beğendiğim bir kulüp. Umarım ileride orada oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

"Büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek istiyorum"

13-14 yaşlarında top toplayıcılık yaptığını dile getiren başaralı oyuncu, "O zaman maçlar Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanıyordu. İlk kez hocamız Salim Doğan bize maçlarda toplayıcılık yapacağımızı söylediğinde çok heyecanlanmıştık. Maçtan 3-4 saat öncesinden stadyuma gitmiştik. Oyuncuları ilk kez bu kadar yakından göreceğimiz için heyecanlanmıştık. O zamanki anılarım çok güzeldi. Hedeflerim ilki A takıma çıkmak ve başarılar elde ekmekti. Bunu başardığım için mutluyum. Sırada şampiyonluk yaşamak var. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Bu şampiyonluk sonrası amacım ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ekmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek" dedi.

"Üç maç sakat sakat oynadım"

"Sakatlandığım an bunun ciddi bir sakatlık olduğunu anladım" diyen genç futbolcu, "Aslında bu sakatlıktan üç maç önce benzer bir travma yaşamıştım ama doktorlarımız durumu anlayamamıştı ve üç maç sakat sakat oynamıştım. AEK maçında kafa topuna çıkıp yere düştüğümde dizimden bir ses gelmişti. O an çok kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. 10 yıllık futbol kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Maçtan sonra da doktorlarımız sakatlığımı açıklamıştı. Haberi ilk aldığımda babamı aradım. Ben tesislerde, babam evdeydi. Hem ben hem de ailem duruma çok üzülmüştü ama biz İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren ve Müslümanlığı insanlığa yaymaya çalışan örnek aile olmaya çalışıyoruz. Aile olarak her işte bir hayır olduğunu tüm insanlara ispatlamaya çalışıyoruz. Bunu sakatlandığımda söylemiştim, babam da aynısını telefonda bana söyledi. Ayrıca, "Altı ay uzun bir süre gibi gözükse de zaman çabuk geçer" dedi. Üzüldük ama her işte bir hayır vardı. Dualarla bu süreci atlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Yaşadıklarımızdan ders almalıyız"

Korona virüs nedeniyle ekonomik anlamda futbol dünyasının olumsuz etkileneceğini belirten Ömür, "Kulüp gelirlerini büyük oranda yayın ve stadyum gelirleri oluşturuyor. Kulübümüz küçülmeye gidiyordu, ekonomik anlamda toparlamıştı hatta iyi bir seviyeye gelmişti. Ne yazık ki futbol dünyası virüsten fazlasıyla etkilenecek. Umarım bu sıkıntıyı en kısa zamanda en iyi şekilde atlatırız ve futbol devam eder. İnsanlar evlerine çekilince ülke olarak ne kadar güzel bir doğaya sahip olduğumuzu görmüş olduk. Hayvanlar özgürce hareket etmeye, doğa kendini yenilemeye ve güzelleşmeye başladı. Bizler doğayı hor ve acımasız kullanıyoruz. Elimizdeki çöpü rahatlıkla yere atabiliyoruz. Dikkatli olmuyoruz. Şimdi yaşadıklarımızdan ders alıp karantina sonrası dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor" diye konuştu

"Potansiyelimi tam olarak sergilediğimi düşünmüyorum"

Abdülkadir Ömür, potansiyelini tam olarak sergileyemediğini de belirterek, şunları söyledi:

"20 yaşındayım ve bu yaştaki birisi daha fazla şey başarabilir. Kendimi geliştirebileceğim başka noktaların da olduğunu düşünüyorum. Bu belirttiğim noktaları geliştirip Allah nasip ederse Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayıp kendi potansiyelimin yüzde yüzünü bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de, Trabzonspor'da oynarken sizin de takdir edeceğiniz bazı saha dışı problemlerden dolayı kendimizi tam olarak sahaya veremiyoruz. Küçük bir şeyden bile etkilenen bir topluluğa sahibiz. İnsan olarak duygusal bir yapıya sahip olduğumuz için dışarıdan gelen en küçük bir etkene bile üzülebiliyoruz. Eğer bunu atlatabilirsek gerçek Abdülkadir'i yurt dışında sergileyeceğimi düşünüyorum."

"İki kupayı da çok istiyoruz"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu da çok istediklerini sözlerine ekleyerek, "Ligde lider durumdayız. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk. Antrenmanlardan önce hem hocamız hem de kaptanımız bunu belirtiyor. Şampiyonluğa yakınız. Kupa'da Fenerbahçe'yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. Şampiyonluğu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlla bir baskı oluyor"

Uzun yıllar şampiyon olamamanın kendileri üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı yönünde gelen bir soruyu da Ömür, şöyle cevaplandırdı:

"Tecrübeli oyuncularımız bundan pek etkilenmez ama benim gibi genç oyuncular bu baskıdan etkilenebilir. Trabzonspor uzun süredir şampiyon olamıyor ama bu yıl bu hedefe çok fazla yaklaştı. Şampiyonluğa inanan bir taraftara grubuna ve oyuncu kadrosuna sahibiz. İlla bir baskı oluyor. Bazen kendi taraftarımız önünde oynarken baskı hissediyoruz çünkü onlar bizden mutlak zafer istiyor. Bizler de galibiyet istiyoruz ama her dakika geçtikçe daha çok baskıyı arttırdıkları için üzerimizde baskı oluşuyor."

"Hüseyin Çimşir'in teknik direktör olmasına çok sevindim"

Hüseyin Çimşir ile yardımcı antrenörken daha fazla yakın olduklarını söyleyen Abdülkadir Ömür, "Kendisinin teknik direktör olmasına çok sevindim. Alınan karar sonrası arayıp tebrik etmiştim. Çok iyi ve düzgün bir insan. Çok iyi bir hoca. Taktiksel olarak takıma önemli katkıları olduğunu ve olabileceğini düşünüyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyor. Yaptığımız görüşmelerde, "Sen daha iyi bir oyuncu tekniğine sahipsin. Bunu dışarıya çıkartmıyorsun. Saha içinde rahat ol. Sen kendini ne kadar rahat hissedersen takıma da o kadar rahat hissettirirsin" dedi. Sürekli öz güven aşıladı. Onun bu yaklaşımı beni daha çok mutlu ve motive ediyor" şeklinde konuştu.

"Başkan'ın izni olmadan bir yere gidemeyiz"

Hakkında çıkan transfer haberlerinin gurur verici olduğunu da açıklayan bordo-mavili oyuncu, "Bu haberlerin çıkması hem benim hem de kulübüm için gurur verici olduğunu düşünüyorum. Özellikle sezon başı benim için oldukça hareketli geçmişti. Başkanımızla da görüşmeler yapıyorduk. Yüksek miktarda teklifler geliyordu. Beni gururlandıran kısım buydu. Hem kulübüme para kazandırıp hem de ülkemi yurt dışında temsil edeceğim. Bu yıl burada kaldım. Gelecek yıl ne olur bilemeyiz. Teklifler gelince çok mutlu oluyoruz. Her şeyin hayırlısını Allah bilir. Bize izin verecek olan başkanımızdır. Kendisinin izni olmadan bir yere gedemeyiz" dedi.

"Uğurcan ve Sörloth'ün takıma önemli katkı verdi"

Ömür, Uğurcan Çakır ve Sörloth'un takıma önemli katkı verdiğini de ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

"Ben ve Uğurcan ağabey bu takımın en eskilerindeniz. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Geçmişte kendisine her zaman Türkiye'nin en iyi kalecisi olacağını söylerdim. O kapasiteye sahip bir kaleci. İnşallah tüm kariyeri başarılarla geçer. Sörloth'u ise bu sezon başı tanıma imkanımız oldu. Kiralık olarak geldi bize. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü kendisini tanımıyorduk. Bilinen bir oyuncu değildi. Kendisini burada ispatladı ve takımımıza önemli maçlar kazandırdı. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Umarım bu böyle devam eder. Trabzonspor'da mutluysa bizimle olmaya devam eder."

"Messi yüzünden mevkimi değiştirdim"

Her zaman Messi'yi izlediğini belirten Abdülkadir Ömür, "Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için. Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi, bilemeyiz ama ona benzetilmek çok güzel. Onunla yan yana oynamayı sürekli hayal ediyorum. Bu durum bir futbolcunun gelebileceği zirve diyebilirim. Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali her zaman kuruyorum. İnşallah Allah nasip eder" diyerek sözlerini noktalandırdı.

Kaynak: İHA