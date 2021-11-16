Abdülkadir Ömür sürprizi! Karadağ - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenen Milli Takımı'mız grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçına çıkıyor.

Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Caner, Berat Özdemir, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak