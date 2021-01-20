Abdulkadir Ömür'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Süper Lig'de 20. hafta oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçının ilk yarısında rakip oyuncu Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Abdulkadir Ömür'ün sakatlığının ciddi olduğu anlaşıldı. 26. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Ömür'ün, sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği ve en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, futbolcunun tedavisine ilişkin gerekli planlamanın yapıldığını kaydetti.