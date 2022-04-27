Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi?Kadir Gecesi neden 27. gecedir? | Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesidir?Kadir gecesinde hangi dualar edilmeli? Kadir Gecesi nedir, duası ve alametleri, ibadetleri nelerdir?Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz anlamlı | En güzel Kadir Gecesi mesajları 2022Günlük burç yorumları 27 Nisan 2022 Çarşamba | İkizler aşk hayatınızda mükemmel gelişmeler yaşanıyor, Aslan günlerdir beklediğiniz para elinize geçiyor!Abdulkadir Selvi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası gündem oldu! Parti kurmayları detaylarıyla aktardı!27 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBayram ödemeleri başlıyor! Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak! Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı, işsizler...Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda isim görevden alındı! Yeni isimler atandı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Abdulkadir Selvi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Abdulkadir Selvi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masa ittifakın cumhurbaşkanı adayının, seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklanacağını öne sürdü.

Abdulkadir Selvi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Siyaset kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masadaki son gelişmeleri ele aldığı köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda görüş ayrılığı yaşadığını belirten Selvi, ittifakın cumhurbaşkanı adayının netleşmediğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Muhalefetin DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yaptığı son toplantıda aldığı kararları köşe yazısında anlatan Selvi, cumhurbaşkanı adayının ne zaman belirleneceğini açıkladı. 

Abdulkadir Selvi tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Selvi, muhalefet yöneticileriyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgileri şu ifadelerle kaleme aldı:

"1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.

3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde."

Abdulkadir Selvi tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

{TITLE_STRIP}Ülkeyi yönetmeye talip olan altılı masaya büyük şok! Asal Araştırma 26 ilde sordu: "6'lı muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı?"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT