Abdulkadir Selvi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi için tarih verildi! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Siyaset kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masadaki son gelişmeleri ele aldığı köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda görüş ayrılığı yaşadığını belirten Selvi, ittifakın cumhurbaşkanı adayının netleşmediğini ifade etti.

Muhalefetin DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yaptığı son toplantıda aldığı kararları köşe yazısında anlatan Selvi, cumhurbaşkanı adayının ne zaman belirleneceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Selvi, muhalefet yöneticileriyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgileri şu ifadelerle kaleme aldı:

"1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.

3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde."

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