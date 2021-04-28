Abdülkadir Selvi, Adli Tıp'ın Pınar Gültekin raporunu yazdı: Diri diri yakılmış olabilir

Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemil Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya ulaşan 30 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Kurumu raporu Prof. Dr. İbrahim Üzün’ün başkanlığında hazırlandı. Söz konusu raporu köşe yazısında kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi kan donduran detayları aktardı.

Raporun sonuç bölümünde, “Kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı” ifadesi yer alıyor.

Cemil Metin Avcı'nın ifadesini de köşesinde aktaran Selvi şunları kaydetti:

"Metin Can Avcı, aralarında arbede yaşandığını, kendisine bıçak çekmesi üzerine yumruk attığını, yere düşen Pınar Gültekin’in kafasını yere çarptığını anlatıyor. Ama sonrası ilginç. “Sonrasında hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım ve nefes alıp almadığını, tepki verip vermediğini kontrol ettim. Ancak nefes almıyordu” diyor. Nefes almayan birisinin boğazı sıkılır mı? Öldürme kastı olmasaydı tam aksine nefes alması için çaba göstermesi gerekmez miydi?"

BOĞAZINA SARDIĞI İPLE VARİLİN İÇİNE KOYDUĞUNU ANLATIYOR

Söz konusu Adli Tıp raporundan ifadeleri aktarmaya devam eden Selvi," Metin Can Avcı bahçedeki varili getirdiğini, Pınar Gültekin’i varilin içine yerleştirmeye çalıştığını, sabit tutmak için boğazına sardığı iple varilin içine koyduğunu anlatıyor. Varilin üzerine odun atıp yakmaya çalıştığını ama fazla dumandan dolayı yakamayacağını anladığını söylüyor." dedi.

"DOKULAR VE KASLAR KÖMÜRLEŞMİŞ, HAŞLANMIŞ ET GÖRÜNÜMÜNDEYDİ"

Adli Tıp Kurumu'nun Pınar Gültekin'in cansız bedeniyle ilgili yaptığı tespitler ise kan donduracak cinsten. Selvi, yapılan tespitleri şu cümlelerle yazdı:

“Ceset, cenin pozisyonunda sola doğru kıvrık ve kafası sol aşağıya sarkık şekilde... Altı defa boynuna dolanmış yedinci halka ağzından geçen bağ (halat) görüldü. Halatın altı defa boynuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu görüldü. Dokular ve kaslar önemli oranda kömürleşmiş, kolayca ayrılabilen haşlanmış et görümündeydi.”

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